Offener Ganztag in Kempen Kempen braucht Plätze für Schulbetreuung

Kempen · Im Kempener Rathaus arbeitet man an einem Plan, wie der Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) ausgebaut werden. Es gibt in den Schulen auch in punkto Räumlichkeiten teilweise erhebliche Probleme.

01.03.2023, 15:39 Uhr

Der Blick auf den Schulhof der Kempener Regenbogenschule: Hier werden Kinder des Offenen Ganztags betreut. Foto: Norbert Prümen