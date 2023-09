Beteiligung der Öffentlichkeit Stadt legt Planentwurf für Schulcampus aus

Der Planbereich erfasst im Wesentlichen den Bereich des Sportplatzes. Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung und umweltbezogene Stellungnahmen dazu können Bürgerinnen und Bürger vom 9. Oktober bis zum 10. November einsehen – im Internet unter www.kempen.de (dort unter Wohnen & Wirtschaft – Stadtplanung – aktuelle Auslagen) und beim Planungsamt im Rathaus am Buttermarkt. In dieser Zeit können Bürger auch Stellungnahmen zur Planung abgeben, am besten per E-Mail an stadtplanung@kempen.de.