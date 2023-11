Beteiligung von Jugendlichen Stadt startet „Jugenddenkfabrik“ in Kempen

Die Stadt Kempen will von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, wie sie künftig in Kempen leben, lernen und arbeiten wollen. Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der ersten „Jugenddenkfabrik“, zu der die Stadt einlädt. Das Treffen findet am Mittwoch, 13. Dezember, um 17 Uhr im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall 10 in Kempen statt.