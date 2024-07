Massive Einschränkungen zum Kita-Start Stadt Kempen kürzt Betreuungszeiten in Kitas

Eine betroffene Mutter schaut in ihren Terminkalender. Der Blick auf den August lässt die Kempenerin richtig wütend werden, denn der Start des neuen Kita-Jahrs wird ihrer Meinung nach alles andere als gut sein: „In unserer Kita werden die Kinder freitags nur noch bis 13 Uhr betreut, und einen Tag pro Woche ist eine Gruppe komplett dicht“, erzählt sie. Ihr Sohn besucht die Regenbogen-Kita. „Wir Eltern sind ohne Vorwarnung mit so massiven Einschränkungen konfrontiert, es gab keinerlei Abfrage, was für die Eltern tragbar wäre“, bemängelt die Betroffene den massiven Einschnitt.