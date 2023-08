Burggraben wird für Fußgänger gesperrt Stadt Kempen kündigt Arbeiten an der Burg an

Kempen · An der Burg in Kempen tut sich was: Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, steigt nach dem Übergang der Burg vom Kreis Viersen auf die Stadt Kempen jetzt das Hochbauamt der Stadt in die Instandhaltung des Gebäudes ein.

31.08.2023, 16:19 Uhr

Die Stadt Kempen startet mit Arbeiten zur Instandhaltung der Burg. Foto: Birgitta Ronge

Im Bereich des Haupteingangs soll die Fassade instand gesetzt werden. Das Mauerwerk des Giebels sei schadhaft, ebenso müsse der Naturstein saniert oder ausgetauscht werden. Laut Stadt sollen die Sanierungsarbeiten drei Monate dauern. Dabei würden in diesem Bereich auch die Dachflächen und übrige Bauteile auf ihren Zustand überprüft und bei Bedarf erneuert. Am Montag, 4. September, soll das Gerüst aufgestellt werden. Der Burggraben wird vorab schon für Fußgänger gesperrt. Zudem macht die Stadt darauf aufmerksam, dass sich die Fläche für die Baustellen-Einrichtung vor der Brücke befindet, so dass dort ein Teil der Stellplätze wegfällt. Der Zugang zum Ehrenmal werde freigehalten.

(biro)