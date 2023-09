Personal fehlt Stadt Kempen kommt beim Klimaschutz kaum voran

Zugegeben, die Angelegenheit ist nicht mal so nebenbei zu erledigen. Das „Integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Kempen“ ist ein Plan, der die Stadtverwaltung und die Politik noch einige Jahre beschäftigen wird. Das Konzept, das der Stadtrat im September 2022 verabschiedet hat, soll Kempen in den kommenden Jahren klimafreundlicher machen. Der Plan enthält unter anderem 29 Einzelprojekte, die in sechs Handlungsfelder unterteilt sind. Die Vorhaben wurden in einem Maßnahmenfahrplan zeitlich bis 2030 gestreckt. Doch bereits jetzt ist der Zug in Richtung Klimaschutz arg aus dem Takt geraten. Viele der für das laufende Jahr vorgesehenen Projekte können nicht realisiert werden. Die Politik ist – ähnlich wie beim schleppenden Fortgang der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes von 2019 – zunehmend verärgert.