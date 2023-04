ADFC-Fahrradklima-Test 2022 Kempen kann mehr für Radfahrende tun

Kempen · Beim ADFC-Fahrradklima-Test erhielt die Stadt die Note 3,9. An der Umfrage nahmen 111 Menschen teil. Was die Radfahrenden gut finden und was sie kritisieren.

26.04.2023, 05:15 Uhr

Kempen könnte deutlich fahrradfreundlicher sein. Das ist das Ergebnis des jüngsten ADFC-Fahrradklima-Tests. Foto: Norbert Prümen

Die Stadt Kempen könnte deutlich fahrradfreundlicher sein. Das sehen jedenfalls viele Radfahrer so, die an einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teilgenommen haben. Der Fahrradklima-Test wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr durchgeführt, er fand 2022 zum zehnten Mal statt. Am Montag wurden nun die Ergebnisse vorgestellt.