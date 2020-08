Kempener Spielplätze : Neue Geräte für Kinderspielplätze im Stadtgebiet montiert

Kempen Das Grünflächenamt der Stadt Kempen hat auf mehreren Spielplätzen defekte Altgeräte ab- und neue Spielobjekte aufgebaut. Insgesamt wurden dafür bislang rund 40.000 Euro investiert.

(rei) Das Grünflächenamt hat in den vergangenen Monaten sämtliche Spiel- und Bolzplätze sowie Freizeitflächen im Stadtgebiet von Kempen unter die Lupe genommen. Die Untersuchung, an der sich auch Bürger mit Ideen und Anregungen einbringen konnten, läuft unter dem Titel „Spiel.Bewegung.Aufenthalt“. Die Ergebnisse sollen in künftige Planungen von Spiel- und Freizeitflächen einfließen.

In Kempen auf dem Kinderspielplatz Dinkelbergstraße lädt nun ein Sandspielschiff zu einer Reise in ferne Gewässer ein. An Bord kann nach Herzenslust mit Sand gebacken und gespielt werden. Geschickte Turner können am Stufenreck im Spielbereich Lilien-/Margeritenstraße im Blumenviertel den Felgaufschwung trainieren oder einfach den Oberkörper baumeln lassen und die Welt aus einer andern Perspektive sehen. Und auf den Kinderspielplatz Bucheneck ist ein kleiner Rabe samt seinem „Vogelnest“ eingezogen. Mit etwas Glück kann der Rabe dort angetroffen werden. Ende Juli wurde das neue Spielgerät auf diesem Spielplatz freigegeben. Auf dem Spielplatz können Kinder nun ausgiebig rutschen, klettern oder sich an einer Stange entlanghangeln. „Eine Rutschstange macht hier Lust, in die Rolle des Feuerwehrmannes oder der Feuerwehrfrau zu schlüpfen“, so Petra Schlaghecken vom Grünflächenamt. Am benachbarten Sandpodest lässt sich Sand mit einer Schütte und einem festen Sandaufzug transportieren.