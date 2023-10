Turnhalle und Aula in Kempen Stadt hofft auf Förderung für Sanierungen am LvD

Die Stadt will den Gebäudekomplex am LvD mit Turnhalle und Aula sanieren und modernisieren. Beides ist nicht nur für die Schule selbst von großer Bedeutung: Nach Schulschluss und am Wochenende stehe die Turnhalle den Sportvereinen und anderen Institutionen für Übungs- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung, machte die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage zur Ratssitzung deutlich. Die Aula diene in der Schulzeit hauptsächlich dem LvD als Proben- und Aufführungsort. Sie sei als Versammlungsstätte für maximal 800 Personen deklariert, stehe nachmittags mit ihrer Bühnentechnik auf Anfrage auch anderen Nutzern zur Verfügung. Eine kommerzielle Nutzung, so die Stadtverwaltung, sei ausgeschlossen.