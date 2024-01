„Haben sicherlich noch mehr Hühner in Kempen“ Stadt hält an Aus für Hühnerstall im Wohngebiet fest

Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Kempen hält an dem Aus für einen Hühnerstall im Wohngebiet An der Kreuzkapelle fest. Auf den Hühnerstall und die Hennen war die Stadt durch Beschwerden aus der Nachbarschaft gestoßen, hatte daraufhin von der Familie, die drei Hennen hält, die Beseitigung des Stalls verlangt. Denn nach dem dort geltenden Bebauungsplan sind Anlagen zur Kleintierhaltung im Gebiet An der Kreuzkapelle verboten.