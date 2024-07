Klimaschutz im Kreis Viersen Stadt Kempen gibt Geld für Lastenräder und neue Fenster

Kempen · Die Stadt Kempen stellt 50.000 Euro für Bürgerinnen und Bürger bereit, die in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Was in welcher Höhe bezuschusst wird und wie Kempenerinnen und Kempener an die Förderung kommen.

22.07.2024 , 05:15 Uhr

Die Stadt Kempen verleiht kostenfrei E-Lastenräder, damit Bürger sie im Alltag testen können und dann vielleicht selbst ein Lastenrad als Ersatz fürs Auto anschaffen (Archivbild). Foto: Norbert Prümen