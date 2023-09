Neubaugebiet in Kempen Stadt forciert Planung für Kempener Westen

Es ist noch ein langer Weg, bis das seit Jahrzehnten geplante neue Wohnquartier im Kempener Westen fertig gestellt ist. Aber nach einigen Jahren des vermeintlichen Stillstands bei diesem für die Stadt Kempen zentralen Wohnungsbauprojekt kommt nun Bewegung in die Sache. Der Planungsausschuss des Stadtrates beschloss in seiner jüngsten Sitzung fast einstimmig die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Teilbereich südlich der Kleingartenanlage am Hausheckweg zur Straelener Straße hin.