Tourismus am Niederrhein Stadt Kempen eröffnet Tourist-Info im Klosterhof

Was lange währt, wird endlich gut. Dieses zugegeben etwas abgedroschene Sprichwort trifft aber exakt auf ein Projekt in der Stadt Kempen zu, mit dem sich Verwaltung und Politik seit vielen Jahren immer mal wieder beschäftigt haben. Die Stadt Kempen verfügte über Jahrzehnte nicht über eine geeignete Informationsstelle für auswärtige Besucher. Nun soll sie in einigen Wochen in Betrieb gehen. Ein leer stehendes Ladenlokal im Haus B des Klosterhofs wird bereits umgebaut. Die Stadt hat die Räume an der Orsaystraße 3-5 zum 1. März angemietet.