Fest-Wochenende in Kempen Stadt verbietet Kiffen bei Altstadtfest und Highland-Games

Das Altstadtfest beginnt am Freitagabend, 3. Mai, auf dem Buttermarkt im Herzen der Altstadt. Bis Sonntag, 5. Mai, wird dort und in den umliegenden Straßen gefeiert, am Sonntag sind auch die Geschäfte geöffnet. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, finden außerdem an der Burg die Highland-Games statt.