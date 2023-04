Einbrüche in Kempen Stadt erarbeitet Sicherheitskonzept für Kitas

Die Polizei hat bislang keine neuen Hinweise zu den jüngsten Einbrüchen in Kindertagesstätten in Kempen erhalten. Das teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit. Ende Februar hatte die Polizei sechs Einbrüche in Kitas im Stadtgebiet aufnehmen müssen: So wurden am Wochenende zwischen Freitag, 24. Februar, und Sonntag, 26. Februar, die Kindergärten an der St.-Peter-Allee, an der Stendener Straße und am Krefelder Weg von Unbekannten heimgesucht, die Türen oder Fenster aufhebelten, drinnen Schränke durchwühlten und Geld stahlen. Drei weitere Fälle wurden der Polizei am 27. Februar angezeigt: Einbrecher waren in Kitas am Eibenweg in Kempen sowie an der Bendenstraße und an der Antoniusstraße in St. Hubert eingedrungen. Am Eibenweg brachen die Täter zwischen dem 25. und dem 27. Februar ein, sie stahlen unter anderem eine Kamera eine Bluetooth-Box und Geld. An der Antoniusstraße geschah der Einbruch zwischen dem 24. und dem 27. Februar, dort stahlen die Einbrecher Geld. An der Bendenstraße hebelten die Täter zwischen dem 20. und dem 27. Februar die Eingangstür auf. Zuletzt gab es in der vergangenen Woche zwischen Dienstag, 28. März, und Mittwochmorgen, 29. März, einen Einbruch in der Kita an der Von-Broichhausen-Allee, dort hatten Einbrecher die Terrassentür eingeschlagen. In allen Fällen bittet die Polizei weiterhin um Hinweise von Zeugen unter Telefon 02162 3770.