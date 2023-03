Für Einheimische, Neubürger und Touristen Neues Image-Magazin für Kempen liegt aus

Die Stadt Kempen hat ihre Neubürger-Broschüre neu aufgelegt: Das neue Image-Magazin für die Stadt Kempen und ihre Stadtteile zeigt auf 56 Seiten auf, was Kempen zu bieten hat. Es eignet sich für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Touristen, die mehr über die Stadt erfahren wollen. „Hier lässt es sich leben, arbeiten, einkaufen und ausgehen“, heißt es in dem neuen Heft, von dem 3000 Exemplare gedruckt wurden. Erhältlich ist es in den Rathäusern in Kempen, in den Service-Stellen der Stadtverwaltung und im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19. Erstellt wurde das neue Image-Magazin vom Referat für Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Kempen, dort kann es auch telefonisch angefordert werden unter 02152 9171022.