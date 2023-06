Für Wohnungslose in Kempen Stadt kauft weitere Obdachlosenunterkunft

In der Mai-Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Verkehr hatte die Politik zuletzt über die Unterbringung von Menschen ohne Wohnung in Kempen diskutiert. Auslöser war eine entsprechende SPD-Anfrage und darüber hinaus eine Pressemitteilung der SPD-Ratsfraktion nach einem Besuch in der Obdachlosenunterkunft an der Kleinbahnstraße in der Nähe des Kempener Bahnhofs. Die Stadt musste zuletzt Bürger, die ihre Wohnung verloren hatten, im Hotel unterbringen, weil weder im Haus an der Kleinbahnstraße noch in der anderen Unterkunft an der Tönisberger Straße in St. Hubert Platz ist. Auch zum eigentlich letzten Mittel, der Beschlagnahme einer Wohnung, musste die Stadt bereits greifen, damit die Bewohner dort bleiben konnten, obwohl sie die geforderte höhere Miete nicht mehr bezahlen konnten. Außerdem mussten Wohnungslose vorübergehend in der Nachbarstadt Tönisvorst untergebracht werden.