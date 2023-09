Kempens Bürgermeister zu Flüchtlingspolitik „Die Kommunen sind der Mülleimer, wo alle Probleme reingeworfen werden“

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen stößt die Stadt Kempen an ihre Grenzen. Anfang September waren 463 Menschen durch die Stadt in Gemeinschaftsunterkünften oder angemieteten Wohnungen untergebracht, zudem lebten rund 250 Geflüchtete aus der Ukraine in Privatunterkünften. Aktuell würden der Stadt durchschnittlich pro Tag zwei weitere Personen zugewiesen, berichtete der Erste Beigeordnete, Bennet Gielen, nun in der Ratssitzung am Dienstagabend. Dabei handele es sich derzeit nur um männliche Einzelpersonen.