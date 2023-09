Mobilität in Kempen Stadt braucht Flächen für Radschnellweg

Der Ausbau des Radwegenetzes zur Schaffung einer schnelleren Verbindung zwischen Kostenpflichtiger Inhalt Venlo und Krefeld ist ein erklärtes Ziel auch der Politik in Kempen. Auf der Grundlage einer von externen Fachleuten erarbeiteten Studie hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen, zwei Trassenvarianten näher auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Die eine Variante verläuft von Mülhausen kommend über Biesterfeldsweg, Kreuzsteeg, An Peschbenden, Herckenrathstraße, St.-Peter-Allee und Maria-Basels-Straße stadtauswärts zu einem Wirtschaftsweg, der dann weiter in Richtung St. Tönis und Krefeld führt. Die Alternativroute, die geprüft werden soll, führt vom Röskesweg aus parallel zum Kempener Außenring über St. Peter ebenfalls zu dem Wirtschaftsweg Richtung St. Tönis.