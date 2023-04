Viele Ukrainer privat untergebracht Stadt betreut aktuell 440 Flüchtlinge

Wie Beigeordneter Gielen weiter mitteilte, will die Stadt die leer stehenden Räume des früheren Jugendamtes an der Antoniusstraße in St. Hubert künftig für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen. Sie werden nun entsprechend hergerichtet. Ende dieses Jahres, fügte Gielen hinzu, könnten diese Räume zur Verfügung stehen. Außerdem ist bekanntlich ein neues Haus für Flüchtlinge in Tönisberg geplant. Es soll die alte Unterkunft am Rande des Gewerbegebietes Am Vaetsbruch ersetzen und etwa 50 Plätze bieten.