Brauchtum in Kempen Vorfreude auf Martinszug in Tönisberg

Tönisberg · Am Freitag, 3. November, ist es so weit: Der Martinszug in Tönisberg steht an. Rund 1000 Tüten werden gepackt und an die Kinder und Senioren im Ort ausgegeben.

27.10.2023, 17:00 Uhr

Die Kinder freuen sich traditionell vor allem darauf, ihre selbst gebastelteten Laternen präsentieren zu können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wenn Karl Rögels als St. Martin mit seinen beiden Herolden Johannes Doekels und Werner Rögels durch Tönisberg zieht und dem armen Mann, gespielt von Frank Heesen, hilft, dann werden viele Kinder ihm mit Laternen folgen. Die Vorbereitungen laufen, die Sammlerinnen und Sammler sind seit Ende September unterwegs. Für rund 1000 Tüten haben sie Spenden gesammelt. Diese werden am Vortag des Zuges, am 2. November, gepackt. Traditionell ziehen die Schulkinder von der Niederrheinstraße aus mit ihren bunten Fackeln ab 17.30 Uhr über die Moränenstraße, den Feldweg und Klaßweg. Am katholischen Kindergarten schließen sich die Kinder der beiden Kindergärten an. Weiter führt der Zugweg über die Bergstraße, Vluyner Straße, Rheinstraße, Neufelder Straße, Ryckenweg, Rheinstraße, Helmeskamp bis zum Erprathsweg. Die Anwohner im Ort werden gebeten, ihre Fenster durch Lichter und Fackeln zu schmücken. Die musikalische Begleitung übernehmen traditionell wieder das Trommlerkorps der Freiwilligen Feuerwehr Tönisberg, das Trommlerkorps Nieukerk sowie das Trommlerkorps Stenden. Die Ortsgruppe Kempen des Deutschen Roten Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Tönisberg sowie Mitglieder vom Hand-in-Hand-Cup sorgen für Ordnung und Sicherheit. Auf der Wiese hinter der Turnhalle wird abschließend das Martinsfeuer abgebrannt und die Mantelteilung dargestellt. Die Tütenkärtchen können am Tag des Zuges, Freitag, 3. November, zwischen 16 und 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule gegen eine Martinstüte eingetauscht werden. Senioren erhalten ihre Tüten nach Hause gebracht, Kita- und Schulkinder finden sie in Klassenräumen oder bekommen sie morgens von St. Martin überreicht. Eltern, die mit ihren Kindern auf die Ausgabe der Tüten warten, können sich die Zeit mit heißen Getränken und Spritzgebäck vertreiben. Der Martinsverein danke allen Helfern, insbesondere den Darstellern der Martinszene. Man freue sich auf einen schönen Zug mit den Kindern des Bergdorfes, teilte der Verein mit.

(svs)