Unglück in Kempen : Auto rast in Menschengruppe – ein Junge stirbt, drei Schwerverletzte

Kempen Zwischen St. Hubert und Tönisberg kam ein Auto von der Straße ab. Ein Zwölfjähriger war auf der Stelle tot. Die Mutter des Jungen landete schwer verletzt im Krankenaus. Die Polizei geht von einem Unfall aus

Ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Kempen hat am Donnerstag gegen 16.40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der Tönisberger Straße zwischen St. Hubert und Tönisberg mit tragischem Ausgang verursacht. Der Mann kam mit seinem Wagen nach einer Rechtskurve auf gerader Strecke von St. Hubert kommend im Bereich des Schadbruchs mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und raste in eine vierköpfige Fußgängergruppe. Ein zwölfjähriger Junge starb noch an der Unfallstelle. Es gab außerdem drei Schwerverletzte und ein leicht verletztes Kind. Zwei Rettungshubschrauber flogen die schwer verletzte Mutter (39) des Jungen und einen 43 Jahre alten Mann, der ebenfalls bei dem Unfall schwer verletzt wurde, in Spezialkliniken in Duisburg und Düsseldorf.