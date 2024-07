Vom 23. bis zum 25. August St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft lädt ein zur Sommerkirmes in Tönisberg

Die Sommerkirmes in Tönisberg startet in diesem Jahr am Freitag, 23. August. Um 19.30 Uhr beginnt der traditionelle Dämmerschoppen im Festzelt am Feuerwehrgerätehaus. Der Eintritt ist frei, für die Musik sorgt Disco Radio Niederrhein. Für die Schützen und ihre Freunde stehen dabei die Geselligkeit und der Austausch im Mittelpunkt, Kinder finden bei der Kirmes beliebte Fahrgeschäfte, und so ist die Sommerkirmes im Bergdorf auch für Auswärtige immer ein beliebtes Ausflugsziel.