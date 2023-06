Für Kinder in Kempen Spielplatz im Blumenviertel wird umgestaltet

Kempen · Der in die Jahre gekommene, etwas langweilige Spielplatz an der Nelkenstraße wird zum Naturspielraum umgestaltet. Was der neue Platz bietet.

02.06.2023, 16:30 Uhr

Kinder der Kita Spatzennest und der Regenbogenschule durften am Donnerstag bei der Umgestaltung mitarbeiten. Foto: Norbert Prümen

Von Eva Scheuß