Ausbildung in Kempen Speed-Dating zur Berufsorientierung bringt Schüler und Firmen zusammen

Welche Ausbildungswege sie anbieten, darüber informieren die Ausbildungsleiter der beteiligten Unternehmen. Wie die Arbeit dann in der Praxis tatsächlich ist, davon können die Auszubildenden erzählen, die mitgekommen sind. Felix Krüger etwa macht bei Hamelmann eine Ausbildung zum Straßenbauer. Was ihm an der Arbeit gefällt: „Dass ich jeden Tag sehe, was ich geschafft habe. Man kommt jeden Tag weiter und macht etwas, was über Jahrzehnte hält“, sagt der 24-Jährige. Geraldine Nowak macht bei Outokumpu in Krefeld eine Ausbildung zur Industriemechanikerin, Lucas Franz (24) wird bei Develogment Kaufmann für Digitalisierungsmanagement. Beide sind überzeugt, den richtigen Weg gewählt zu haben.