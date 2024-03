SPD-Chef zum Markt in St. Hubert „Hier ist Luft nach oben“

Der Stadtteil habe sich, wie viele ländliche Räume, in den letzten Jahren stark verändert, teilte Achim Rothe für die Initiative mit: Wirtschaftliche, demografische und soziokulturelle Veränderungen seien „nicht spurlos an unserem Stadtteil vorbeigegangen“. Das sei für Bürgerinnen und Bürger in St. Hubert, aber auch für Gäste sicht- und spürbar. Ortskerne dienten vor allem als Treffpunkte und identitätsstiftende Mittelpunkte und spielten damit eine zentrale Rolle für das soziale und gesellschaftliche Miteinander, so Rothe, und weiter: „Ein solch attraktiver Mittelpunkt fehlt in St. Hubert. Die Schaffung eines solchen Mittelpunktes wäre eine Bereicherung für den Stadtteil und würde die Lebensqualität für alle Generationen erhöhen.“