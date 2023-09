Stelle des Radmanagers entfristen? SPD will bei Radkonzept Druck machen

In der Sitzung war deutlich geworden, wie schwierig sich die Umsetzung der Maßnahmen aus dem 2019 beschlossenen Radverkehrkonzept gestaltet. Es enthält mehr als 300 Vorschläge, wie der Radverkehr im Stadtgebiet flüssiger und sicherer gemacht werden kann, doch in der Umsetzung bleibt die Stadt weit hinter den Erwartungen zurück, die die Politik damit verknüpft hatte. So war in der Sitzung auch die Verärgerung in der Politik zu spüren, weil es in vielen Punkten nicht voran geht.