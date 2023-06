Spende für die Tafel in Kempen „Plausch aufe Couch“ – Erlös übergeben

Die Kempener SPD hat 300 Euro an die Tafel übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös von „Plausch aufe Couch“. Zur Premiere der neuen Talk-Reihe hatten die Sozialdemokraten für eine wohltätige Organisation in Kempen gesammelt. Gut 200 Euro kamen beim Talk mit Jürgen „Moses“ Pankarz im „Falko“ zusammen. Die SPD stockte den Betrag auf 300 Euro auf. Darüber freute sich der Leiter der Kempener Tafel, Bruno Wrede. „Für uns als Sozialdemokraten ist es selbstverständlich, uns für sozial Schwächere in unserer Stadt einzusetzen“, so die stellvertretende Landrätin Eva Pascher-Bellmann. „Wir bedanken uns bei den Talkgästen und deren Bereitschaft, ihr Portmonee für diejenigen zu öffnen, denen es nicht so gut geht“, sagte Parteichef Stefan Kiwitz. Die Reihe „Plausch aufe Couch“ wird fortgesetzt, der zweite Talk findet Ende 2023 statt.