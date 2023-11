Linsen, Bohnen und Tomaten SPD spendet Konserven an die Kempener Tafel

Maaßen brachte die Konservendosen zur Ausgabestelle der Tafel, gemeinsam mit Irene Steeger, Angelika Hartmann und Günter Gomon. Bruno Wrede und Eva Pascher-Bellmann, die Co-Vorsitzende der Tafel, dankten den Sozialdemokraten für die Lebensmittelspende. „Solche Nahrungsmittelspenden helfen uns sehr. Insbesondere jetzt in der Vorweihnachtszeit sind wir auf Spenden jeglicher Art angewiesen“, so Wrede. Er ist seit zehn Jahren Vorsitzende der Martinus-Hilfe, der in Kempen Träger der Tafel ist. 2001 wurde die Tafel in Kempen von Christa und Dieter Sandmann gegründet, heute gibt ein 40-köpfiges Team von Ehrenamtlichen Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Brot und Backwaren an bedürftige Menschen, darunter auch viele Familien, aus.