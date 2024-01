SPD schließt Politiker in Kempen aus „Fühlen uns nach wie vor den Werten der SPD verbunden“

Im Kempener Stadtrat wollen sie weiterhin als Sozialdemokraten sichtbar bleiben. Heißt: „Wenn die SPD mit guten Vorschlägen kommt, werden wir selbstverständlich auch dafür stimmen“, sagt Strothmann. Wenn man die Vorschläge für nicht so gut halte, müsse man eben sehen, wie man diese verbessern könne. Ihnen gehe es um die Inhalte. Nun per se mit der SPD stimmen werde man nicht – zuletzt hatte sich die SDK wie Grüne und SPD für den Klima-Check in den Beschlussvorlagen der Verwaltung ausgesprochen, konnte sich damit gegen die Mehrheit aber nicht durchsetzen.