Politik in Kempen SPD plant Ideen-Werkstätten für Kempen

Pro Bürger ist das Mitmachen an einem der drei Themenblöcke Mobilität, Wirtschaft und Bildung möglich, Interessierte müssen sich also entscheiden. Wer mitmachen möchte, kann sich bewerben per Post an SPD Kempen, Stefan Kiwitz, Hessenring 17, 47906 Kempen, per WhatsApp an 0175 7577217 oder per E-Mail an info@spd-kempen.de.