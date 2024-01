Politik in Kempen SPD-Ortsverein ehrt langjährige Mitglieder

Als Anni Rosenfeld und Klaus Lessmann sich 1972 für eine Mitgliedschaft in der SPD entschieden, war Willy Brandt Bundeskanzler, der viele Menschen in Deutschland für die SPD begeisterte. Anni Rosenfeld gibt unumwunden zu, dass sie sich damals wegen Willy Brandt und dem gesellschaftlichen Aufbruch dieser Zeit für die SPD entschieden hat. Der Ratsfrau, die im Hagelkreuz lebt, sind soziale Gerechtigkeit, soziales Miteinander aller Generationen und ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern wichtig. In der Quartiersentwicklung Hagelkreuz liegt der 74-Jährigen ein alternatives Generationen-Wohnprojekt am Herzen.