„Schlechtes Signal“ SPD kritisiert Aus für Klima-Check in Kempen

Der Kempener Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2023 einen Klima-Check für alle Beschlussvorlagen der Stadtverwaltung mehrheitlich abgelehnt. Die Prüfung von Vorhaben auf ihre Auswirkung aufs Klima durch diesen Check war eine von 29 Maßnahmen, die die Stadt in ihrem 2022 vom Rat verabschiedeten Klimaschutzkonzept festgeschrieben hatte. Grüne und Kostenpflichtiger Inhalt SPD hatten in der Dezember-Sitzung des Rates zwar noch für die Beibehaltung des Klima-Checks geworben, der bislang in einer Pilotphase in einzelnen Ämtern der Verwaltung getestet worden war, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.