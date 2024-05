Politik in Kempen SPD hält an Ratsverkleinerung fest

Die Sozialdemokraten in Kempen hatten den Antrag gestellt, den Stadtrat zu verkleinern und so Kosten für die Ratsarbeit zu sparen. Wie berichtet, erteilten die übrigen Ratsfraktionen in Kempen diesem Ansinnen in der jüngsten Sitzung mit breiter Mehrheit eine deutliche Absage. Unterstützung erhielt die SPD ausgerechnet von den beiden ehemaligen SPD-Ratsmitgliedern Martina Güldenbog und Lutz Strothmann, die im vergangenen Jahr die SPD-Fraktion verließen und in der Folge eine eigene Fraktion, die Sozialen Demokraten Kempen (SDK), neu bildeten.