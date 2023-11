Bauen in Kempen SPD fordert Planung von seniorengerechtem Wohnraum

Die SPD-Fraktion in Kempen will sich für mehr seniorengerechte Wohnungen in Kempen einsetzen. Die Fraktion fordert, dass die Stadt bei allen geplanten Neubaumaßnahmen, beispielsweise auch im Baugebiet Kempener Westen, seniorengerechten Wohnraum „proaktiv plant und gestaltet“, wie die Fraktion mitteilte, also das Heft des Handelns in die Hand nimmt.