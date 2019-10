Auszeichnung : SPD-Bürgerpreis geht an Martin Kamp

Kempen Der Kempener HNO-Arzt operiert in Tadschikistan ehrenamtlich Kinder mit angeborener Lippen-Gaumen-Spalte.

(sr) Zum ersten Male verlieh die Kempener SPD am Sonntag einen Preis an einen um das Wohl der Allgemeinheit verdienten Bürger. Ortsverbandvorsitzender Stefan Krähe erinnerte in seiner Begrüßung an die schrecklichen Geschehnisse in Halle vor einigen Tagen. Gerade in solchen Zeiten sei es wichtig, ehrenamtliches Tun zu würdigen. Gute Taten solle man hervorheben und entsprechend würdigen. Der neue Bürgerpreis heißt der „Kempsche Kroan“, also die Kempener Krähe. Keine, die anderen die Augen aushackt, sondern mit scharfem Blick alles beobachtet.