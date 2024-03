Wirtschaft in Kempen Spatenstich für neues Gebäude bei Nagels Druck

„Auch wenn wir international stark vertreten sind, sind wir mit dem Standort Kempen als Familie seit Jahrzehnten eng verbunden“, so Werner Nagels: „Der Neubau dieser Halle ist für uns nicht nur eine Investition in unsere Zukunft, sondern auch eine in die Region und die hier lebenden Menschen.“ Darüber freute sich Bürgermeister Dellmans am Mittwoch sichtlich: Es sei „superklasse“ für die Stadt, dass sich ein Unternehmen, das weltweit am Markt agiere, immer weiter entwickele. Man sei in Kempen sehr stolz auf Nagels. Jetzt wird gebaut. Wenn alles läuft wie geplant, soll das neue Gebäude im Spätherbst fertig sein.