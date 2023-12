Umzug ins Gewerbegebiet „An der Kornmühle“ Mobau startet mit Neubau in Kempen

2017 hatte die Unternehmensgruppe Mobau Wirtz & Classen den alteingesessenen Baustoffhandel Josef Pegels & Sohn KG an der Hülser Straße in Kempen übernommen, bis heute ist das Unternehmen auf mehrere Standorte an der Hülser Straße verteilt. Von Anfang an war den neuen Betreibern klar, dass ein zeitgemäßer Neubau hersollte. Der ist nun in Sicht und soll in Modulbauweise so flexibel errichtet werden, dass auch Erweiterungen möglich sind. Am neuen Standort könne man ein größeres Sortiment vorhalten und auch die Ausstellungsfläche deutlich erweitern, berichtete Mobau-Geschäftsführer Wilhelm Classen beim Spatenstich am Montag. Im Bereich des alten Firmengeländes soll Dellmans zufolge eine Wohnbebauung entstehen.