Wirtschaft in Kempen Spatenstich für Kremers Verpackungsmaschinen an der Hülser Straße

Wie kommt die immer gleiche Menge Bonbons in einen Beutel? Nein, sie werden in großen Unternehmen nicht von Hand abgezählt, sondern gewogen. Dafür sorgen so genannte Teilmengenwaagen. Das sind Maschinen, die zum Beispiel in Kempen gefertigt werden. Teilmengenwaagen und viele weitere Verpackungsmaschinen stellt die Firma Kremers Verpackungsmaschinen her. Damit machte sich Michael Kremers vor 30 Jahren selbstständig. Anfangs noch im Nebenerwerb, wuchs das Unternehmen rasch, statt anfangs drei sind heute zwölf Mitarbeiter bei Kremers beschäftigt. 2003 zog die Firma nach Kempen. Sitz ist heute an der Heinrich-Horten-Straße.