Angebot für Bedürftige in Kempen Sparkasse unterstützt Suppenküche der Malteser

Das Angebot richtet sich an alle Menschen in Kempen, die eine Bedürftigkeit nachweisen können, etwa an Tafel-Kunden und ihre Angehörigen. „Wir leben in schwierigen Zeiten, die Armut wächst, immer mehr Menschen fehlt das Geld für eine warme Mahlzeit“, berichtet die ehrenamtliche Malteser-Geschäftsführerin Irmgard Heise, die die Idee für die Suppenküche hatte und sich nun auch für die große Spende der Sparkasse bedankte.