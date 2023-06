Nach Geldautomatensprengung Sparkasse schickt mobile Filiale nach St. Hubert

1,3 Millionen Euro hatte die Sparkasse Krefeld in den vergangenen Monaten zusätzlich investiert, um die Standorte der Geldautomaten sicherer zu machen und potenzielle Automatensprenger abzuschrecken. Unter anderem soll eine Vernebelungsanlage den Tätern die Sicht erschweren. Die Geldscheine in den Automaten werden bei Manipulationsversuchen unbrauchbar gemacht, indem sie mit einer Tinte eingefärbt werden – die enthaltene künstliche DNA lässt sich bei Kontakt noch Jahre später nachweisen. Auf diese Sicherheitsvorkehrungen weisen Aufkleber und Plakate in den Filialen in mehreren Sprachen hin. Doch das scheint viele Täter nicht daran zu hindern, es trotzdem zu versuchen – wie zuletzt an der Ringstraße in St. Tönis Anfang Juni. „Das deprimiert uns schon sehr“, sagt Schulze. Letztlich könne man kaum mehr tun, als zu sagen: „Es lohnt sich nicht.“ Dennoch komme es zu den Sprengungen, „und die Leidtragenden sind die Kunden.“