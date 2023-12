Nach Geldautomatensprengung Sparkasse in St. Hubert könnte im Frühjahr wieder öffnen

Bis die Filiale wieder öffnen kann, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Handwerker sind knapp, die Lieferzeit ist für viele Materialien lang. Übrigens auch für Geldautomaten: Diese liege aktuell bei mindestens neun Monaten, so Birnbrich. „Auch wenn wir mit hohem Druck an einer Sanierung arbeiten, müssen wir die aktuelle Marktsituation akzeptieren“, so der Vorstandsvorsitzende. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten plane man eine Wiedereröffnung in St. Hubert für Ende März des kommenden Jahres.