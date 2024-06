Für Familien in Kempen Sommerleseclub macht Lust aufs Lesen in den Ferien

Für viele Menschen gehört ein gutes Buch zum Sommer einfach dazu. In der Hängematte im Garten, im Liegestuhl am Strand gemütlich Seite um Seite umblättern und in fremde Welten eintauchen, spannende Abenteuer erleben oder auf Zeitreise gehen – all das ist möglich, wenn man liest. Vielleser wissen das. Doch um noch mehr Menschen fürs Lesen zu begeistern, laden viele Bibliotheken alljährlich in den Ferien zum Sommerleseclub (SLC) ein. Auch die Stadtbibliothek in Kempen, die im Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße 19 angesiedelt ist, nimmt seit Jahren an der Aktion teil. Was geboten wird und wie man mitmachen kann.