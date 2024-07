Sommerferien in Kempen Sommerleseclub der Stadtbibliothek nimmt noch Anmeldungen an

Viele Bibliotheken in Deutschland laden alljährlich zum Sommerleseclub ein, um mehr Menschen fürs Lesen zu begeistern. Dazu gibt es verschiedene Aktionen, so auch in Kempen. Angebote zum Malen und Basteln wurden schon gut angenommen, auch die Termine für Schnitzeljagden und Pokémon-Turniere sind bereits ausgebucht. Kinder und Jugendliche, die am Sommerleseclub teilnehmen, finden aber noch freie Plätze bei der Bibliotheksnacht am Freitag, 26. Juli. Ab 20 Uhr werden in der Bibliothek Filme geschaut, Spiele gespielt und spannende Geschichten gelesen, für die Verpflegung ist gesorgt.