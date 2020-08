Flachlandbouler Kempen : Verein ist auf der Suche nach einer Anlage für den Boule-Sport

In der Grünanlage an der Burg präsentierten die Flachlandbouler Kempen ihre Sportart. Sie wünschen sich einen eigenen Platz für Training und Meisterschaftsspiele im Sportpark an der Berliner Allee. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Flachlandbouler Kempen nutzten ihr Sommerfest an der Burg, um auch mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Man will eine neue Spielstätte im Sportpark Berliner Allee.

Die Flachlandbouler Kempen brauchen einen neuen Platz. Seit 1999 praktizieren die engagierten Boulespieler den ursprünglich französischen Sport in Kempen. Nachdem bei ihrem bisherigen Gelände an der Mühle am Hessenring zu viele Schwierigkeiten aufkamen, die zum Verlust vieler Mitglieder führten, trainieren sie aktuell im Sportpark an der Berliner Allee, der vom SV Thomasstadt genutzt wird. Besonders das Fehlen von entsprechenden Sanitäranlagen an der Mühle war seinerzeit ein ausschlaggebender Faktor zum Umzug.

Seit drei Jahren plant der Verein Flachlandbouler Kempen nun schon für ein separates Gelände im Sportpark an der Berliner Allee. Es soll mit Hilfe der Stadt in Eigenleistung hergerichtet werden.

Zudem strebt der Verein nach Angaben seines Vorsitzenden Berthold Perret eine größere Anerkennung des Boulesports an. Obwohl vielfach wenig bekannt, treiben in Nordrhein-Westfalen viele Freizeitsportler Boule. Gut 120 Boule-Vereine gibt es landesweit. Dies reicht von Vereinen, die wie die Flachlandbouler eher in regionalen Ligen spielen, bis hoch in die Boule-Bundesliga. Voraussetzung für Erfolge in diesem Sport ist eine eigene Anlage fürs Training und für die Meisterschaftsspiele, so auch die Meinung der Kempener Vereinsmitglieder.