Antrag der Fraktion ÖDP/Die Linke Kempen soll Netzwerk für biologische Vielfalt beitreten

„Im Februar 2012 haben sich 60 Gemeinden, Städte und Landkreise zum Bündnis ,Kommunen für biologische Vielfalt‘ zusammengeschlossen“, erklärt Caniceus. Das Bündnis stärke die Bedeutung von Natur im unmittelbaren Lebensumfeld des Menschen und rücke den Schutz von Biodiversität in den Kommunen in den Blickpunkt. Mit der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ hätten die Kommunen einen ersten Schritt in Richtung einer gemeinsamen Initiative zum Schutz der biologischen Vielfalt getan. „Die Deklaration soll Landkreise, Städte und Gemeinden bundesweit dazu motivieren, Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Bereichen Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich, Arten und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung sowie Bewusstseinsbildung und Kooperation zu realisieren“, sagt Caniceus.