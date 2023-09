Werbering richtet neue Homepage ein Kempen soll bei Niederländern bekannter werden

Für Kunden in Gastronomie und Einzelhandel hat der Werbering aktuell auch „Danke“-Postkarten und -Bierdeckel auf den Weg gebracht. Mit den Bierdeckeln danken Gastronomen für den Besuch in Kempen, mit den Postkarten Händler für den Einkauf vor Ort. Auf den Karten machen sie auch darauf aufmerksam, was der Handel vor Ort tut – etwa Lehrlinge ausbilden, das Ortsbild prägen, Steuern in der Stadt zahlen. Wer in der nächsten Zeit mit dem Einkauf solche „Danke“-Karten bekommt, sollte sie aufbewahren: Fünf abgestempelte Karten können zusammengetackert in einem Umschlag mit Namen und Adresse des Absenders im Werbering-Büro an der Neustraße eingeworfen werden – die ersten 50 werden mit einem Kempen-Spiel belohnt.