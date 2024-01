Wo wird wann gefeiert? Kempen startet in die heiße Phase des Karnevals

Bei der Stadtgarde Kempen stehen wie immer die ganz jungen Narren im Mittelpunkt. In diesem Jahr findet der Kinderkarneval im Kolpinghaus gleich an zwei Terminen statt. Los geht es am Freitag, 26. Januar, um 16.30 Uhr und am Tag darauf, 27. Januar, um 17 Uhr. Dazu gehört neben einem bunten Programm die Kostümprämierung. Der Eintritt kostet 5 Euro für Kinder und Erwachsene. Karten gibt es bei Schreibwaren Beckers an der Engerstraße und im Kolpinghaus.