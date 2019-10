Kempen : Martinsmarkt im St.-Peter-Stift

Jede Menge schöner Angebote gibt es beim Martinsmarkt im St.-Peter-Stift am 2. November. Foto: axel küppers

Kempen Angeboten werden unter anderem Schmuck, Schals, Taschen und Unikate aus recycelten Stoffen.

Am Samstag, 2. November, findet im Kempener St.-Peter-Stift wieder der traditionelle Martinsmarkt statt. Von 11 bis 17 Uhr sind Besucher in der Senioren-Einrichtung an der Auguste-Tibus-Straße herzlich willkommen.