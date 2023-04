Schrubben, spülen, Rasen mähen Freibad am Aquasol öffnet am 1. Mai

In der Sauna- und Wasserwelt Aquasol in Kempen wird in diesen Tagen geschrubbt: Der gesamte Außenbereich des Freibads wird für die Freibad-Saison hergerichtet, die in Kempen immer am 1. Mai beginnt. „Wir starten definitiv am 1. Mai, egal wie das Wetter ist“, sagt Badleiter Michael Bist. Heißt für die Mitarbeiter des Bades: Je nach Wetterlage beginnen sie Ende Februar, Anfang März damit, während des normalen Betriebsablaufs im Hallenbad, nach und nach auch den Außenbereich herzurichten. Das alles stemme man mit eigenem Personal, berichtet Bist – einzig für die Instandsetzung der Grünflächen werden externe Kräfte geholt. Die Liegewiese, auf der teils große Bäume an Sonnentagen Schatten spenden, ist knapp 27.000 Quadratmeter groß, „dort auch noch den Rasen zu mähen, das würden wir mit eigenen Leuten nicht schaffen“, sagt Bist.